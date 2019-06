Usa: Trump invoca privilegio esecutivo su documenti relativi a censimento 2020 (3)

- L'amministrazione aveva stabilito che il censimento del 2020 negli Stati Uniti includesse la domanda: “Sei un cittadino americano?”, su richiesta del dipartimento di Giustizia. Gli Stati di California e New York hanno immediatamente contestato tale iniziativa sul piano giudiziario, poiché il quesito violerebbe la Costituzione statunitense e “creerebbe un clima di paura e di sfiducia nelle comunità degli immigrati”. L'amministrazione Trump ha dichiarato di aver agito legalmente sostenendo di aver bisogno di dati sulla cittadinanza per far rispettare la legge sui diritti di voto: il quesito sulla cittadinanza è rilevante, poiché la compilazione del censimento è espressamente prevista dalla costituzione come strumento per la distribuzione tra gli Stati dei distretti elettorali. (Was)