Whirlpool: Fiom Cgil, sono inaffidabili, ultimo tempo che diamo ad azienda

- Sull'annuncio di Whirlpool riguardo al non disimpegno, "non vuole ancora dire tutto, ma è un passo avanti. Poi, siccome sono inaffidabili questo è l'ultimo tempo che gli diamo per dimostrarci la loro affidabilità". Lo ha detto la segretaria nazionale della Fiom Cgil, Barbara Tibaldi, al termine dell'incontro di oggi al Mise con la Whirlpool. "L'azienda ha tre impegni: mantenere il piano, di non chiudere Napoli e di non disimpegnarsi come Whirlpool da Napoli. - ha aggiuntoTibaldi - L'azienda ha avuto il coraggio di sedersi al tavolo e dire che con i provvedimenti presi da Di Maio doveva rivalutare ammortizzatori sociali e investimenti in tutto il paese. L'azienda di fronte a un muro compatto ha detto che accettava i presupposti e si sarebbe presentata la prossima settimana, entro 4 giorni per illustrarci le sue proposte. Siccome sono inaffidabili questo - ha concluso - è l'ultimo tempo che gli diamo per dimostrarci la loro affidabilità". (Rin)