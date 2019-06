Imprese: Caso (M5s) su Whirlpool, no chiusura, no disimpegno, serve Piano industriale senza equivoci

- "Il dialogo con l'azienda riparte da due impegni precisi, che hanno portato al tavolo di lavoro: no chiusura, no disimpegno. Continuiamo a seguire la vicenda e attenderemo la prossima settimana per una risposta precisa dell'azienda. Da loro però ci aspettiamo un piano industriale preciso e chiaro. Hanno espresso l'intenzione di rimanere aperti, ma senza discutere ancora nello specifico circa i modi, tempi, livelli occupazionali e produttività" spiega in una nota Andrea Caso, portavoce campano del Movimento cinque stelle alla Camera, che ha preso parte anche oggi al Tavolo tecnico di lavoro presso il ministero dello Sviluppo economico insieme al senatore Sergio Vaccaro. "Alle parole speriamo seguano fatti concreti, a noi e al ministro Luigi Di Maio interessa che sia garantito dal primo all'ultimo posto di lavoro. Serve chiarezza, perché parliamo di centinaia di famiglie per le quali vogliamo garanzie precise", conclude il deputato pentastellato.(Com)