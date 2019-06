Energia: Usa, produzione giornaliera petrolio aumentata di 2,2 milioni di barili nel 2018 (2)

- Inoltre secondo gli ultimi dati settimanali dell'Eia - divisione del dipartimento dell'Energia statunitense - le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti sono pari a 485,5 milioni di barili, circa l'8 per cento superiori alla media degli ultimi cinque anni in questo periodo. In giornata i prezzi del petrolio sono calati del 4 per cento, dopo che i dati del governo hanno mostrato un forte aumento delle scorte di greggio Usa per la seconda settimana consecutiva. L’aumento dell’offerta di greggio arriva mentre il mercato continua a cimentarsi con le preoccupazioni sull’indebolimento della domanda di carburante in mezzo alla guerra commerciale in corso tra Usa e Cina. (Was)