Bolivia-Paraguay: presidenti siglano 15 accordi in materia di integrazione, cooperazione e complementarietà economica

- I presidenti della Bolivia, Evo Morales, e del Paraguay, Mario Abdo Benitez, hanno firmato oggi a La Paz 15 accordi bilaterali in materia di integrazione, cooperazione e complementarietà economica. Obiettivo degli accordi, si legge in una dichiarazione congiunta, quello dello "sviluppo sostenibile che permetta una crescita economica in beneficio dei popoli di entrambe le nazioni". La firma del documento, denominato "Dichiarazione di La Paz", è avvenuta nel quadro di uno storico vertice in occasione dell'84° anniversario della conclusione della Guerra del Chaco tra i due paesi e al margine della prima riunione del gabinetto binazionale. "Il Paraguay e la Bolivia scrivono oggi una nuova storia di integrazione basata nella cultura della pace", ha dichiarato Morales. "Stiamo condividendo conoscenze ed esperienze positive per girare una pagina e transitare insieme un cammino di prosperità per i nostri popoli", ha detto Benitez. (segue) (Abu)