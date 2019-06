Bolivia-Paraguay: presidenti siglano 15 accordi in materia di integrazione, cooperazione e complementarietà economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raggiunto un accordo anche in materia di comunicazione per il rafforzamento della connettività binazionale attraverso l'interconnessione della fibra ottica e la stesura di una connessione ai cavi sottomarini dei vicini paesi con accesso rispettivamente all'Atlantico ed al Pacifico. Nel settore della sicurezza sono stati rafforzati ulteriormente i legami delle istituzioni competenti di entrambi i paesi, come i ministeri degli Interni, della Difesa, la polizia nazionale, e i corpi speciali per la lotta al traffico illecito di stupefacenti. Nel quadro del Meccanismo di Dialogo 2+2 sono state concordate inoltre azioni per rafforzare la fiducia reciproca in materia di Difesa e per la messa in piedi di un piano d'azione e di cooperazione in materia di disastri naturali. (Abu)