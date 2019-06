Usa-Polonia: incontro tra Trump e Duda, aumentato dispiegamento militari statunitensi in territorio polacco

- Gli Stati Uniti e la Polonia hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione militare tra le due nazioni: lo hanno annunciato il presidente Usa, Donald Trump, insieme all'omologo polacco, Andrzej Duda, dopo l'incontro che si è tenuto oggi, 12 giugno, alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti si sono impegnati ad inviare in Polonia almeno 1.000 soldati, che già si trovano in Europa. La Polonia, dal canto suo, sta acquistando oltre 30 caccia statunitensi F-35, una vendita che Trump ha voluto festeggiare con un sorvolo di F-35 sopra la Casa Bianca. "Come dichiarato nella dichiarazione congiunta, gli Stati Uniti e la Polonia continuano a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza", ha detto Trump ai giornalisti durante la conferenza stampa al White Rose Garden. "La Polonia fornirà ancora basi e infrastrutture per supportare la presenza militare di circa 1.000 soldati americani, il governo polacco costruirà questi progetti senza alcun costo per gli Stati Uniti", ha aggiunto. Trump e Duda si incontreranno nuovamente a settembre per discutere sulla possibilità di realizzare una base militare Usa permanente in Polonia, la cosiddetta "Fort Trump". (segue) (Was)