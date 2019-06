I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Clinton ed Albright oggi a cerimonia per 20 anni dall’ingresso truppe Nato - Si tiene oggi a Pristina la cerimonia per il 20mo anniversario dell’entrate delle truppe Nato in Kosovo. Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, sono attesi nella capitale kosovare numerosi dignitari stranieri tra cui l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e l’ex segretario di Stato Madeleine Albright, che sono giù arrivati ieri nel paese. Presente oggi anche il generale Usa, l Wesley Clark, a capo delle truppe dell’Alleanza durante i bombardamenti nel 1999 e l’ex presidente croato, Stjepan Mesic. (segue) (Res)