I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: Juncker, soluzione problemi aperti precondizione per adesione Ue - Se Kosovo e Serbia non risolveranno le loro dispute bilaterali non potranno entrare nell'Unione europea: lo ha ribadito ieri sera il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. "Sono sempre stato favorevole al dialogo costruttivo tra Serbia e Kosovo. Non sono lieto che il processo non stia andando nella giusta direzione", ha dichiarato Juncker, che ieri sera ha ricevuto a Bruxelles il primo ministro albanese Edi Rama, in missione alla Commissione europea alla luce della crisi politica nel suo paese ed in vista del possibile avvio dei negoziati di adesione Ue per Tirana. Secondo Juncker, Pristina e Belgrado devono risolvere le loro dispute bilaterali se intendono entrare a fare parte dell'Ue in quanto "non vogliamo imporre instabilità". "Vogliamo esportare stabilità in questi paesi o come la volete chiamare", ha precisato Juncker. (Res)