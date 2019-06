Serbia-Iran: presidente Vucic riceve ambasciatore Abdollahi, grazie per non riconoscimento Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi l'ambasciatore iraniano a Belgrado, Hossein Molla Abdollahi. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, Vucic ha ringraziato Teheran per la posizione di principio secondo cui non riconosce l'indipendenza del Kosovo e sostiene così l'integrità territoriale e la sovranità nazionale della Serbia, in particolare nel contesto delle organizzazioni internazionali. Vucic ha espresso l'intenzione di Belgrado di tutelare i legami con i paesi amici e di sviluppare la cooperazione in tutti i campi dove ne esista una reale possibilità. L'ambasciatore Abdollahi ha ribadito l'impegno dell'Iran a sviluppare i legami con la Serbia. I due interlocutori hanno infine annunciato uno scambio di visite ad alto livello, conclude la nota. (Seb)