Grecia: Ue, interconnettore EuroAsia resta in lista progetti interesse comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il proprio sostegno al progetto dell'interconnettore EuroAsia, affermando che, nonostante l'incertezza creata dal nuovo progetto competitivo "nazionale" dichiarato dall'operatore di trasmissione greco Admie, il "progetto generale rimane nell'elenco dei progetti di interesse comune". Per questo, fino a quando la quarta Lista dell'Unione non sarà annunciata a novembre, solo il cavo EuroAsia è riconosciuto come progetto europeo di interesse comune (Pci); fattore che gli permette di attingere ai fondi Ue dal 'Meccanismo per collegare l'Europa' e ai prestiti a basso costo delle istituzioni dell'Ue, come Banca europea per gli investimenti o Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La Commissione ha esortato anche le autorità greche a riconsiderare i piani per portare avanti un progetto nazionale sulla sezione Creta-Attica. (Beb)