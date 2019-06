Antimafia: Morra (M5s), su linee guida attendiamo disponibilità Salvini da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'interlocuzione formale con il ministero degli Interni è partita il 7 maggio per illustrare le linee guida contro le mafie. Ma questa interlocuzione per via amicale si è avviata con il ministro Salvini già il 23 dicembre. Noi attendiamo da dicembre che ci venga indicata una data in cui ministro potrà venire. Ci ha dato disponibilità, speriamo venga presto", così il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra (M5s), ospite di "Otto e mezzo" su La7. (Rin)