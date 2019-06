Maltempo: Fs, ripresa alle 19 circolazione tra Dervio e Bellano

- È ripresa alle 19 la circolazione dei treni con riduzione precauzionale della velocità fra Dervio e Bellano, linea Lecco-Tirano/Chiavenna, sospesa dalle ore 10.15 di questa mattina per le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute in Valtellina. Lo fa sapere in una nota Ferrovie dello Stato. Sono coinvolti 34 treni regionali: 13 limitati nel percorso e 21 cancellati. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno monitorato l’evolversi della situazione, con personale dedicato all’emergenza, per l’intera durata dell’interruzione. (Com)