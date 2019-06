Imprese: Whirlpool accoglie con favore apertura Di Maio a lavorare per soluzione su Napoli (3)

- Whirlpool Emea - prosegue la nota - si riserva di valutare nel dettaglio le misure incluse negli atti di indirizzo firmati ieri dal ministro Di Maio e rivolti rispettivamente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Mise e ad Invitalia, i cui dettagli sono tuttora sconosciuti. Questi atti potrebbero, infatti, rappresentare importanti elementi di novità per il Piano industriale dell’Azienda e per la sua competitività industriale in Italia. (segue) (Com)