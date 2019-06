Algeria: ex premier Sellal ed ex ministro Benyounes domani davanti alla Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro algerino Abdelmalek Sellal e l’ex ministro del Commercio Amara Benyounes saranno ascoltati domani da un giudice della Corte suprema algerina. L’ex premier è accusato di corruzione, sottrazione di fondi pubblici e abuso di potere. Anche l’ex ministro dovrà rispondere dell’accusa di corruzione. Oggi l’ex premier algerino Ahmed Ouyahia è finito in carcere per sospetta corruzione. I giudici della Corte suprema, infatti, hanno disposto la custodia cautelare per l’ex capo del governo di Algeri, dimessosi dall’incarico lo scorso 11 marzo al culmine delle proteste contro il sistema che ha governato il paese negli ultimi decenni, noto in Algeria con il termine “le Pouvoir”. (Ala)