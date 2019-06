Cile-Venezuela: rientrati 109 cittadini cileni attraverso programma di assistenza per rimpatrio

- Sono sbarcati questa mattina a Santiago (ora locale) 109 cittadini cileni rimpatriati dal Venezuela attraverso il programma di rientro "Speranza" organizzato dal governo di Sebastian Pinera. "Abbiamo ricevuto il sesto volo del programma che riporta a casa nostri concittadini che provengono da una situazione molto critica e che cercheranno di ristabilirsi in Cile", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Roberto Ampuero, in una nota ufficiale. A bordo dell'aereo della Forza aerea cilena anche dieci cittadini argentini a cui è stata offerta la possibilità di rientro in accordo con il governo di Buenos Aires. Si tratta, segnala la nota, del sesto volo del programma, che in totale ha già riportato in patria quasi 700 cileni in situazioni di difficoltà estrema. Unici requisiti richiesti dal programma sono che non si abbiano i mezzi sufficienti per fare ritorno, che si abbia volontà di tornare ed un familiare in grado di aiutare nella fase di reinserimento. (segue) (Abu)