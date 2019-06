Cile-Venezuela: rientrati 109 cittadini cileni attraverso programma di assistenza per rimpatrio (2)

- "Ringraziamo la Forza aerea cilena per il lavoro che ha realizzato e voglio sottolineare la disposizione e la volontà del governo del presidente Pinera di continuare ad aiutare i nostri compatrioti che si trovano in Venezuela in condizioni estremamente difficili", ha aggiunto Ampuero. Il primo volo è stato realizzato il 27 novembre del 2018 e fino ad oggi, tra i rimpatriati figurano anche 212 minorenni e 155 anziani. La maggior parte dei rimpatriati si trovavano senza lavoro con problemi di salute, ha sottolineato il ministro, che ha confermato che i voli continueranno anche nei prossimi mesi. L'ultimo viaggio del programma "Speranza" era stato realizzato lo scorso 30 di maggio, quando vennero rimpatriati 176 cileni. (segue) (Abu)