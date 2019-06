Antitruffe: Fontana, approvato in Senato, fino a 6 anni di carcere a protezione anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, rende noto su Facebook che "dopo la direttiva ad hoc del ministro Matteo Salvini (2 milioni di euro per contrasto e prevenzione), è stato approvato oggi all'unanimità in Senato il ddl anti-truffe, che prevede il carcere fino a 6 anni per chi compie truffe agli anziani e il risarcimento integrale del danno subito. Una misura - aggiunge - di civiltà per proteggere chi è più fragile e rappresenta il patrimonio più grande di cultura, tradizioni e conoscenza della nostra società". (Rin)