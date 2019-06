Corruzione: Salvini su Arata, in Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha assicurato: "Rispetto la magistratura, non ho elementiper commentare né a favore, né contro". Così il leader della Lega interrogato dal Tg2 su caso Arata. "Ricordo però a me stesso e a tutti - ha aggiunto - che in Italia siamo presunti innocenti fino a prova contraria". (Rin)