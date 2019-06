Sblocca cantieri: Zolezzi (M5s), immobilismo sarà solo ricordo, ora nuova stagione opere utili

- "Con il decreto Sblocca cantieri l'Italia si lascia alle spalle un passato di burocrazia inutile e lungaggini che si è protratto per decenni traducendosi in cantieri mai nati e posti di lavoro andati in fumo", spiega Alberto Zolezzi, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente. "I benefici del decreto saranno tangibili e da subito evidenti agli occhi dei cittadini. Ad esempio, sarà evidente l'efficacia dell'intervento dei nuovi commissari straordinari, che concentreranno sotto la propria responsabilità decisioni che ora sono sparse tra autorizzazioni, pareri e nulla osta, tenendo fermi ovviamente le decisioni riguardanti vincoli ambientali, culturali e paesaggistici", prosegue il deputato. (segue) (Com)