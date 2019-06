Sblocca cantieri: Zolezzi (M5s), immobilismo sarà solo ricordo, ora nuova stagione opere utili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lo Sblocca cantieri potranno ad esempio cambiare la vita di tanti pendolari italiani, che rappresentano il 95 per cento dei passeggeri dei nostri mezzi pubblici: lavoratori lasciati soli dalle istituzioni e costretti quotidianamente a subire ore di attesa, ritardi, treni sovraffollati, tratte che funzionano 'a singhiozzo'. I soldi per farlo ci sono: 50 miliardi sono già disponibili per avviare le opere ferroviarie necessarie, per un totale di ben 1.930 chilometri di nuovi binari, come il raddoppio Mantova Cremona, la Parma La Spezia, le nuove linee in Sicilia e Basilicata. Da domani ci saranno anche i presupposti per far ripartire il paese: si inaugura una nuova stagione di opere utili fatte bene e in tempi certi, dopo decenni di immobilismo e mancate risposte. Una conquista che porta la firma del Movimento cinque stelle", conclude Alberto Zolezzi. (Com)