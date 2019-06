Privacy: Bernini (FI), avvocato di Casaleggio in lizza per Garante

- Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia, informa in una nota che "tra una settimana scade il mandato del Garante della privacy, che ha recentemente comminato una multa da 50 mila euro alla piattaforma Rousseau definendo le votazioni che vi si sono svolte 'manipolabili e insicure'". Per la parlamentare azzurra, "ora, tra i pretendenti alla carica, con tanto di curriculum inviato al Parlamento, c'è anche l'avvocato che ha difeso la Casaleggio Associati di fronte all'Autorità garante della privacy. Di Maio aveva assicurato di voler individuare una figura al di sopra di ogni sospetto, ma sorge il dubbio malizioso che l'avvocato di Casaleggio sia in pole position. Aspettiamo smentite". (Com)