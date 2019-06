Imprese: M5s su Whirlpool, dialogo azienda-Di Maio segnale positivo per futuro lavoratori

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro commentano in una nota congiunta: "Siamo fiduciosi che il confronto avuto oggi tra il ministro Di Maio e i vertici aziendali di Whirlpool abbia già portato a un dialogo proficuo per il futuro dei lavoratori dello stabilimento di Napoli. Le premesse indicate dal ministro - aggiungono - sono quelle da cui ripartire subito. Ci aspettiamo a questo punto una risposta dall'azienda: un impegno concreto per scongiurare la chiusura del sito di Napoli e la garanzia dei livelli occupazionali". I parlamentari pentastellati quindi proseguono: "Con l'appuntamento del prossimo lunedì avremo altri dettagli sulle intenzioni dell'azienda. Continuiamo a seguire con attenzione la vicenda, rimanendo vicini ai lavoratori che meritano una risposta e sostenendo la linea del ministro che in queste settimane si sta impegnando per trovare una soluzione". (Com)