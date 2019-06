Usa: Trump invoca privilegio esecutivo su documenti relativi a censimento 2020

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invocato il privilegio esecutivo - il principio che consente al presidente statunitense di non divulgare informazioni nell'interesse pubblico - in relazione ai documenti sul censimento 2020 riguardanti la decisione della sua amministrazione di aggiungere una domanda sulla cittadinanza. La mossa dell'inquilino della Casa Bianca arriva proprio quando la commissione Vigilanza e Riforme della Camera dei rappresentanti Usa si stava muovendo per accusare di oltraggio il procuratore generale William Barr e il segretario del Commercio Wilbur Ross per non aver prodotto il materiale richiesto proprio sul censimento 2020. (segue) (Was)