Usa-Canada: incontro tra Pompeo e ministro Esteri canadese Freeland, focus su Venezuela e Cina

- La crisi in Venezuela e i rapporti con Cina sono stati tra i principali temi affrontati oggi dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland. "Il segretario e il ministro degli Esteri hanno ribadito il loro reciproco impegno a ripristinare la democrazia in Venezuela e in Nicaragua", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. I due hanno anche "discusso dell'interferenza destabilizzante di Cuba in Venezuela", ha aggiunto il portavoce. Pompeo e Freeland hanno anche espresso preoccupazione per la detenzione in corso in Cina di due cittadini canadesi, Michael Kovrig e Michael Spavor. "Hanno concordato che le azioni della Cina sono dannose", ha detto Ortagus, in relazione ai due canadesi arrestati in Cina a dicembre e accusati di spionaggio. La loro detenzione è scattata poco dopo l'arresto in Canada del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, su richiesta degli Stati Uniti. (Was)