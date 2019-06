Alitalia: Lotito presenta offerta, ma alla fine potrebbe essere Atlantia ad intervenire

- L’interesse di Claudio Lotito per Alitalia non è una novità assoluta. Il presidente della Lazio aveva già vagheggiato la possibilità di un ingresso nella compagnia di bandiera durante l’assemblea dell’Eca, l’associazione europea dei club calcistici, tenuta a Malta il 7-8 giugno. La notizia dell’entrata in campo di Lotito è arrivata a tre giorni dalla scadenza del 15 giugno, data ultima per la presentazione di offerte vincolanti per rilevare la compagnia. La partecipazione del presidente della Lazio all’azionariato di Alitalia viene tuttavia ritenuta improbabile negli ambienti vicini al dossier. Secondo fonti vicine al dossier, infatti, è più probabile che, alla fine, sia Atlantia ad acquisire una partecipazione nella compagnia. A chiamare in causa la holding della famiglia Benetton, che controlla Aeroporti di Roma, Autostrade e Autogrill, era stato ieri il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, il quale, nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, su Rai uno, aveva indicato la società che si occupa d’infrastrutture autostradali come “partner naturale” di Alitalia. I portavoce di Atlantia hanno finora sempre smentito questa possibilità, sottolineando – peraltro – di non aver mai avuto alcuna sollecitazione da parte del governo. Ciò nonostante, negli ambienti vicini al dossier si ritiene possibile l’ingresso della holding con una partecipazione del 30-35 per cento, alla pari con Ferrovie. La compagnia aerea statunitense Delta potrebbe entrare invece con una quota compresa tra il 10 e il 15 per cento, ed altrettanto potrebbe restare in capo al ministero dell’Economia e delle finanze, che convertirebbe in equity il prestito ponte concesso ad Alitalia. Qualora una quota del 10 per cento restasse inoptata, alcuni ritengono probabile un ingresso di QuattroR Sgr, un fondo controllato da Cassa depositi e prestiti che investe però nella ristrutturazione e nella riqualificazione di medie aziende italiane con bilanci sostenibili. Un dettaglio, questo, che fa ritenere difficile l’intervento della Cassa.(Rer)