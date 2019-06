Moldova: ministro Esteri designato da coalizione socialisti-Blocco Acum richiama ambasciatore a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro degli Esteri designato della Moldova Nicu Popescu ha fatto sapere di aver richiamato l'ambasciatore moldavo a Washington, spiegando che non può più agire in quella funzione. "Voglio informare il pubblico che ho siglato un decreto esecutivo che ordina all'ambasciatore negli Stati Uniti, Cristina Balan, di rientrare a Chisinau per consultazioni", ha dichiarato Popescu secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Il governo di Washington sarebbe già stato informato della decisione con alcune informazioni aggiunti sul motivo di tale scelta. Balan è attesa a Chisinau nella giornata di venerdì. Popescu è stato designato ministro degli Esteri nell'ambito del nuovo governo annunciato a Chisinau sulla base dell'accordo tra i socialisti e il Blocco Acum. La Corte costituzionale della Moldova ha dichiarato incostituzionale il nuovo esecutivo, privando dei suoi poteri il capo dello Stato Igor Dodon e nominando il premier uscente Pavel Filip presidente ad interim in modo tale da poter indire nuove elezioni. (segue) (Moc)