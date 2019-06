Migranti: chiusura Centro Mattei a Bologna, Salvini, "era simile a stalla"

- Nessuna possibilità di integrazione, condizioni igieniche indecenti, problemi strutturali, difformità tra i fondi pubblici incassati e i servizi garantiti. Sono alcuni dei motivi - riferisce il Viminale - che hanno reso necessaria la chiusura dell’hub regionale Centro Mattei di Bologna. Ieri sono state trasferite 157 persone: tutte hanno avuto una sistemazione consona e dignitosa, in particolare i vulnerabili. Ora - annuncia il ministero - partiranno i lavori per rendere la struttura idonea a ospitare persone, con l’obiettivo di trasformarla in un centro di accoglienza straordinaria. Un progetto reso possibile grazie al drastico calo degli sbarchi. A breve ci saranno i nuovi bandi: le cooperative eventualmente interessate all’accoglienza, potranno partecipare a costi inferiori. (segue) (Rin)