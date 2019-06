Migranti: chiusura Centro Mattei a Bologna, Salvini, "era simile a stalla" (2)

- Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Dopo i grandi centri veneti di Cona e Bagnoli e quello di Castelnuovo di Porto abbiamo chiuso anche l’hub di Bologna e a breve svuoteremo Mineo. Passiamo dalle parole ai fatti. Basta con le maxi strutture piene di immigrati, costose, spesso degradate e dove non si fa integrazione ma solo business. Mi chiedo - aggiunge - come fosse possibile che i tanti buonisti impegnati (a pagamento) nell’accoglienza non si accorgessero che la struttura fosse più simile a una stalla che a un centro dove ospitare anche donne e bambini". (Rin)