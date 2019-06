Difesa: Trump, Polonia intende acquistare oltre 30 aerei F-35 dagli Usa

- La Polonia intende acquistare oltre 30 aerei militari F-35 dagli Stati Uniti: lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump parlando ai giornalisti dopo aver ricevuto l'omologo polacco Andrzej Duda. "La Polonia ha ordinato 32 o 35 nuovi F-35 del livello più elevato e dell'ultimo modello", ha dichiarato Trump. Secondo quanto spiegato dal presidente Usa, inoltre, Varsavia e Washington stanno discutendo sulla possibilità di dispiegare 2000 militari statunitensi in Polonia, precisando tuttavia che non si tratterebbe di forze aggiuntive ma di personale dislocato dalla Germania. "Stiamo parlando di 2000 militari, ma prendendoli dalla Germania o da un altro posto. Non ci saranno soldati aggiuntivi in Europa", ha affermato Trump. (Res)