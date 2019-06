Milano: Consiglio comunale approva a unanimità abbonamento pluriennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Soddisfatta la capogruppo di Milano Progressista, Anita Pirovano: “L’introduzione dell'abbonamento pluriennale, anzi senza scadenza, anzi a vita non permette solo di salvaguardare gli abbonati, ma raggiunge l'ambizione di scontare per loro del 10 per cento l'attuale canone rateizzato mensilmente”, osserva. “È una scelta politica importante in una città che ha dichiarato l'emergenza climatica, che persegue l'obiettivo di ridurre le automobili e non trascura le disuguaglianze sociali. Il diritto alla mobilità è un diritto a pieno titolo non subordinabile né derogabile”, aggiunge Pirovano. “Come per la oyster card approvata ieri, l'obiettivo è quello di fare della tessera per i mezzi pubblici una tessera del milanese accessibile, vantaggiosa ed ecologica”, conclude la capogruppo. (Rem)