Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "Graffiti Writers per One Planet One Future", progetto che prevede la realizzazione di diversi murales sui temi chiave del progetto One Planet One Future: acqua, plastica e spazzatura, animali e culture a rischio. Il primo murales verrà realizzato a Milano, dal 12 al 19 giugno, all'ingresso del quartiere di Lambrate. Saranno presenti Anne de Carbuccia, artista ambientalista e Luca Costamagna, assessore alla Cultura del Municipio 3.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione della Stagione 2019-2020 dell'Orchestra Filarmonica della Scala. Intervengono: Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano; Fabrizio Saccomanni, Presidente della Filarmonica della Scala; Riccardo Chailly, Direttore Principale e Damiano Cottalasso, Coordinatore artistico organizzativo.Teatro alla Scala, Ridotto dei Palchi "Arturo Toscanini" (ore 15.00)L'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani, con Irene Larcher, Senior Director Brand Activation Adidas e Stefano Mirti, Direttore di SUPER - Scuola Superiore d'Arte Applicata del Comune di Milano, presenta "Run For The Oceans" e "Clean The Oceans Pavilion". Una corsa non competitiva e un'installazione artistica per sensibilizzare i milanesi al grave problema della plastica negli oceani e nell'ambiente.Palazzo Marino - Sala stampa, piazza della Scala 2 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30) (segue) (Rem)