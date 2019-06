Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, interviene agli 'Stati Generali di Rete Natura 2000 - Il percorso della strategia regionale per la biodiversità'. Al congresso è stato invitato anche Sergio Costa, ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare.Palazzo Lombardia - Sala Biagi, Ingresso N4, piazza Città di Lombardia 1 (ore 9.00)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, porta i saluti al convegno 'Noi diversamente uguali: famiglia, lavoro, società' dedicato al tema dei diritti delle persone con disabilità.Palazzo Pirelli - Auditorium Giorgio Gaber, piazza Duca d'Aosta (ore 9.30)Gli assessori regionali Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità) e Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) partecipano alla Tavola rotonda che conclude i lavori degli Stati generali dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità (Anffas)Università Statale di Milano - aula Pio XII, via Sant'Antonio 5 (ore 10.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, visita il 'Vittoriale degli Italiani', dove incontra il presidente della Fondazione, Giordano Bruno Guerri, e i rappresentanti dell'associazione culturale GardaMusei.Via del Vittoriale 12 - Gardone Riviera/BS (ore 11.00)L'assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, partecipa alla premiazione delle sette atlete più rappresentative della Bracco Atletica. Tra le premiate per gli importanti meriti sportivi ci sono la velocista Giancarla Trevisan, le marciatrice di Magenta Valentina Trapletti e la bergamasca Lidia Barcella, la giussanese mezzofondista Sara Galimberti, la saltatrice Monica Aldrighetti, la lanciatrice del peso Danielle Madam, Laura Pellicoro in partenza a luglio ai Campionato Europeo junior in Svezia. È annunciata la presenza di Diana Bracco, presidente onorario del Club, Franco Angelotti, presidente del Club, Claudio Pedrazzini, Coni Lombardia, e Sabrina Fraccaroli della Federazione Italiana di Atletica Leggera.Palazzo Lombardia, Sala 25 Verde, ingresso N1 - piazza Città di Lombardia 1 (ore 11.30)Gli assessori regionali Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità) e Stefano Bolognini (Politiche sociali, abitative e Disabilità) intervengono alla presentazione del Rapporto 'I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia: i dati regione per regione' organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza e dal Gruppo di lavoro sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'incontro è promosso in collaborazione con Anfaa - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Associazione Antonia Vita - Carrobiolo, Associazione Bambini senza sbarre, Associazione L'Abilità Onlus, Caritas Ambrosiana, Centro per la Salute del Bambino, Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus, Istituto Mario Negri Irccs, Save the Children Italia, SOS villaggi dei Bambini Onlus, Ssd Crea - Crescere Educare Agire, Terre des Hommes.Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 12.30)L'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Silvia Piani, interviene al convegno “Oncofertilità: genitori oltre la malattia” promosso da Europa Donna Italia.Palazzo Pirelli - Sala Pirelli, via Fabio Filzi 22 (ore 14.30)Convegno sull'oncofertilità, promosso dalla vice presidente del Consiglio regionale, Francesca Brianza (Lega).Palazzo Pirelli - Sala Pirelli (dalle 14.30 alle 17.30)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa alla charity dinner firmata dallo chef stellato Davide Oldani, col patrocinio tra gli altri di Regione Lombardia.Pio Albergo Trivulzio, via Antonio Tolomeo Trivulzio 15/piazzetta Schuster (ore 20.00) (segue) (Rem)