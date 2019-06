Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza regionale organizzata "Noi Cisl siamo. Nelle periferie, con i giovani, per il lavoro". Partecipano don Edoardo Algeri, presidente della Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana, a Giuseppe Guzzetti, già presidente della Fondazione Cariplo, don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità, Giacinto Siciliano, direttore del carcere di S. Vittore, Maurice Sawadogo, responsabile del Centro accoglienza richiedenti asilo di Como, Ugo Duci, segretario generale della Cisl Lombardia, Giorgio Graziani, segretario organizzativo Cisl nazionale, Gianni Bocchieri, direttore centrale Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia, Agostino Di Maio, direttore generale Assolavoro, Mirko Dolzadelli, segretario regionale Cisl Lombardia, Stefano Mastrovincenzo, presidente Ial nazionale, Gigi Petteni, presidente Cisl Inas nazionale e Gigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.Teatro Pime, via Mosè Bianchi 94 (dalle ore 9.00)Incontro gratuito di presentazione dei principali marketplace per vendere online all'estero, organizzato da Promos Italia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza e Lodi nell'ambito del progetto PID.Palazzo Giureconsulti, Sala Donzelli, Piazza Mercanti 2 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)Inaugurazione della mostra mutimediale e multisensoriale dedicata a Tex Willer. Intervengono Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e Giulio Terzaghi, ad di Sergio Bonelli Editore,Assolombarda, via Pantano 9 (ore 12.00)Presentazione dei risultati di una ricerca condotta da SDA Bocconi School of Management, in collaborazione con Accenture e SAP Ariba, sul tema "Digital Procurement: lo stato dell'arte in Italia". Presentano la ricerca Giuseppe Stabilini e Paolo Pasini di SDA Bocconi. Intervengono Giovanni Giacchetti, SAP Ariba, Giorgio Torresani, Industry X.0, Matteo Stefani (UCB), Francesco Micheletti (Maire Tecnimont), Maurizio Marega (ABB) e Giancarlo Angelini (Prysmian Group).Università Bocconi - Aula Manfredini, via Sarfatti 25 (ore 14.00)Incontro con il ministro per le infrastrutture del Cile Juan Andrés Fontaine Talavera nella sede di Promos Italia a Milano. Intervengono anche il direttore per la promozione dell'investimento di InvestChile, Ian Frederick, Sergio Romero, ambasciatore del Cile in Italia e Pedro González, console generale del Cile a Milano.Promos Italia - Palazzo Francesco Turati, via Meravigli 7 (ore 15.00)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si reca in due parrocchie alla periferia di Milano, per incontrare i ragazzi di origini diverse etnie che partecipano all'oratorio estivo.S. Michele e S. Rita (ore 15.00)Beata Vergine Addolorata in San Siro (ore 16.30)Incontro in occasione della presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018 della Casa della Carità dal titolo "Il futuro del terzo settore tra apertura e trasparenza". Intervengono Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano, Marco Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl, Don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani". Modera il giornalista di Avvenire Paolo Lambruschi.Acquario Civico - Sala conferenze, viale Gadio 2 (ore 16.30)SDA Bocconi School of Management, Banca Generali e PwC TLS Avvocati e Commercialisti, in collaborazione con Cerved, presentano domani il primo Osservatorio sulla Governance delle imprese non quotate. Intervengono Giandomenico Auricchio, ad di Auricchio, Lorenzo Matacena, vice presidente di Caronte & Tourist, Riccardo Mazzanti, presidente WIIT Cloud, Carlo Palmieri, vice presidente Pianoforte Holding (Carpisa-Yamamay) e Andrea Sasso, ad iGuzzini.Università Bocconi - Aula Maggiore, via Sarfatti 25 (ore 17.00)Incontro "Italia e India. Energie nuove per una relazione antica: priorità e strumenti" con il Sottosegretario per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Manlio Di Stefano.Fondazione Corriere della Sera, via Balzan 3 (ore 17.00) (Rem)