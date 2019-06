Mali: Egitto esprime condoglianze per attacco di Sobame Da

- L'Egitto ha espresso le sue “sincere condoglianze” alle famiglie delle vittime dell’attacco condotto oggi contro il villaggio di Sobame Da, nel centro del Mali, costato la vita ad almeno 35 persone. “Il popolo e il governo egiziano confermano di essere fermamente dalla parte dei fratelli del Mali nelle loro difficoltà", si legge nella dichiarazione. Secondo il primo ministro maliano Bobou Cisse, nelle violenze sono stati uccisi anche 24 bambini. Secondo il governo a condurre l’attacco sarebbero stati sospetti jihadisti, tuttavia diverse fonti della sicurezza attribuiscono la responsabilità ai pastori fulani. I 300 abitanti del villaggio sono infatti di etnia dogon, composta in maggioranza da agricoltori che da anni sono in competizione con l’etnia peul (fulani), composta in maggioranza da pastori, e l’attacco potrebbe essere considerata come una rappresaglia contro il massacro del marzo scorso quando almeno 160 pastori fulani sono morti nella regione di Mopti in un attacco attribuito a cacciatori di etnia dogon. Le regioni centrali del Mali sono teatro da mesi di una recrudescenza di scontri intercomunitari sorti principalmente per lo sfruttamento di terreni e acqua potabile. (Cae)