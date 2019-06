Moldova: presidente romeno Iohannis scrive a vertici Ue, serve intervento urgente su grave crisi politica

- L'Unione europea dovrebbe agire per risolvere la grave crisi politica in corso nella Moldova: è l'appello lanciato dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una lettera rivolta al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. Il presidente romeno sollecita delle soluzioni volte a porre fine alla crisi costituzionale e politica nella confinante Moldova. "Una simile crisi nell'immediata prossimità della Romania e dell'Ue rappresenta una posta in gioco per la stabilità e la sicurezza regionale che l'Ue e gli Stati vicini non possono trascurare", afferma Iohannis nella lettera. Il capo dello stato romeno ritiene che l'Ue deve offrire sostegno ai cittadini della Moldova in base agli impegni assunti nei confronti di questo paese. "La Romania, in quanto Stato membro dell'Unione europea, con una relazione speciale con la Moldova, basata sul partenariato strategico per l'integrazione europea e sulla condivisione di un linguaggio, una storia e una cultura comuni, è preoccupata per gli sviluppi in corso a Chisinau", afferma Iohannis. (segue) (Moc)