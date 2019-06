Moldova: presidente romeno Iohannis scrive a vertici Ue, serve intervento urgente su grave crisi politica (2)

- Secondo il presidente romeno, la Moldova, partner associato dell'Ue attraverso l'accordo di associazione e stabilizzazione, e l'Accordo di libero scambio, oltre che membro del Partenariato orientale, "sta attualmente affrontando una grave crisi costituzionale e politica che pone rischi per la sua stabilità", si legge nella lettera. "Credo fermamente che l'Unione europea nel suo insieme, conformemente agli impegni assunti in Moldova attraverso la politica europea di vicinato e la strategia globale dell'Unione europea deve essere all'altezza delle aspettative dei cittadini moldavi, che a maggioranza hanno espresso il proprio sostegno all'agenda europea del proprio paese, come confermato nelle elezioni parlamentari del febbraio 2019", ha scritto Iohannis ai leader europei. (segue) (Moc)