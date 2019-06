Moldova: presidente romeno Iohannis scrive a vertici Ue, serve intervento urgente su grave crisi politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania Iohannis considera che ci sia bisogno di identificare urgentemente con gli Stati membri, "azioni concrete" per porre fine alla situazione attuale in Moldova attraverso una soluzione negoziata sulla base dei valori e dei principi dell'Unione europea. "La Romania è pronta a sostenere questi sforzi, pienamente in linea con il nostro obiettivo strategico, che è l'obiettivo dell'Ue, vale a dire per sostenere il percorso europeo della Moldova", ha concluso Iohannis. Nel fine settimana in Moldova è stata annunciata la formazione di un nuovo governo sulla base dell'accordo tra i socialisti e il Blocco Acum. La Corte costituzionale della Moldova ha dichiarato incostituzionale il nuovo esecutivo, privando dei suoi poteri il capo dello Stato Igor Dodon e nominando il premier uscente Pavel Filip presidente ad interim in modo tale da poter indire nuove elezioni. (Moc)