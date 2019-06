Italia-Cina: sottosegretario a Politiche agricole alimentari Manzato incontra ambasciatore Li Junhua

- E’ necessario facilitare l'accesso al mercato per i prodotti di qualità e le specialità dei territori italiani sempre più apprezzate anche in Cina. E’ quanto ribadito oggi dal sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato, all'ambasciatore designato della Repubblica Popolare cinese in Italia, Li Junhua. L'ambasciatore, riferisce un comunicato del dicastero italiano, ha espresso apprezzamento per questo primo incontro politico dal suo recente arrivo in Italia, evidenziando come i temi affrontati - agricoltura, cibo e alimentazione - siano tutti settori in cui l'Italia e la Cina godono di grandi tradizioni e forte complementarietà. L'incontro ha offerto l'occasione per fare il punto dell'andamento delle relazioni bilaterali nei settori agricolo e agroalimentare. Come emerso durante le recenti visite in Italia e in Cina, “vi è il comune desiderio di continuare ad intensificare le collaborazioni così da registrare risultati concreti a livello bilaterale e nei fori multilaterali”, conclude il comunicato. (Com)