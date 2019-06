Ama: sindacati, da Raggi impegni su futuro, serve tavolo anticrisi e piano realistico

- "L'incontro in Campidoglio con la sindaca Virginia Raggi, convocato sullo stato di agitazione e a seguito della proclamazione della manifestazione del 14 giugno, riapre finalmente la discussione. L'impegno preso dalla sindaca, su nostra proposta, ad aprire il tavolo per un piano che permetta anche con mezzi straordinari e in sinergia con istituzioni e territorio di pulire la città, è un passo avanti. Allo stesso modo, mentre si affronta la contingenza, il tavolo servirà per discutere la strategia per affrontare la crisi e il rilancio di Ama. Un impegno importante che andrà misurato nei fatti". Lo affermano in una nota di Natale Di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco, segretari generali di Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel. "La sindaca - proseguono - ha inoltre presentato la delibera sulla nomina del prossimo Cda e assicurato che entro i prossimi 10 giorni verrà convocato per la prima volta il tavolo permanente di confronto. Bisogna fare in fretta - concludono Di Cola, Masucci e Cicco - e pensare a un piano realistico per superare le gravi difficoltà in cui versano l'azienda e la città". (Com)