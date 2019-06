Ue: eurodeputato Zanni (Lega), messo nero su bianco più grande gruppo euroscettico

- Il gruppo dell'Europa della libertà e delle nazioni (Enf) al Parlamento europeo cambia nome, diventa Identità e Democrazia, e il presidente designato è l'eurodeputato della Lega, Marco Zanni. "Abbiamo messo nero su bianco il nuovo gruppo, abbiamo messo un punto fermo sul più grosso gruppo euroscettico al Parlamento europeo che ha una visione radicalmente alternativa a quella che è stata la gestione dei grandi gruppi, soprattutto in questi ultimi anni, sei, sette anni di crisi", ha detto Zanni ad alcuni giornalisti dopo la riunione del gruppo. "Partiamo dall'esperienza che alcune delegazioni hanno fatto nell'Enf, si parte da una idea diversa di Europa, dove si rifiuta l'omologazione per legge, dove si rifiuta l'idea di creazione di un super Stato europeo, ma dove si riconoscono come punti focali e fondamentali del progetto e della cooperazione europea gli Stati nazione. Quindi per noi l'Europa potrà sopravvivere e potrà funzionare meglio se si capisce che alcune cose le possiamo fare insieme, mentre altre è bene che vadano lasciate alle sensibilità dei Parlamenti nazionali. Quindi ripartire dallo Stato nazione come punto fondamentale della cooperazione europea". Oltre a questo, ha aggiunto Zanni, "ci saranno tre grandi aree di proposta politica di questo gruppo che sarà allargata anche a chi non fa parte del gruppo, sappiamo che ci sono tante delegazioni che pur non partecipando alla nostra iniziativa condividono questi punti". (segue) (Beb)