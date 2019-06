Ue: eurodeputato Zanni (Lega), messo nero su bianco più grande gruppo euroscettico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo punto Zanni ha posto il tema di un cambio netto nella gestione della politica economica: “Non esiste un problema Italia, ma un problema Europa in termini di crescita, in termini di funzionamento del modello di sviluppo socio-economico che ci siamo dati basati sull'export". A seguire, "il tema della sicurezza interna, un grande tema dove l'attuale gestione dell'Ue ha fallito, i cittadini non si sentono più sicuri a girare nelle nostre città. Il terzo tema riguarda la gestione dei flussi migratori, anche qui un grande fallimento dell'attuale gestione europea. Serve una protezione forte dei confini esterni dell'Ue e delle procedure molto più veloci per i rimpatri per chi non ha diritto ad entrare sul suolo dell'Ue", ha specificato Zanni. Oltre a questo, il gruppo lavorerà "per rendere le istituzioni europee più democratiche perché negli ultimi anni abbiamo visto tante decisioni o questioni che di democraticità hanno avuto poco o niente. Penso a Selmayr e ad alcune decisioni prese dall'Eurogruppo, come nella gestione della crisi greca". (segue) (Beb)