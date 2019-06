Governo: Urso (Fd'I), valutazione esponenti M5s esecutivo è gogna giacobina

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, ha affermato che "i sottosegretari hanno giurato fedeltà alla Repubblica e non certo a un partito". Nel suo discorso in Aula, che ha suscitato proteste dai banchi dei Cinque stelle, Urso ha accusato: "Le informazioni vanno date in Parlamento secondo quelle che sono le regole parlamentari e non ai singoli parlamentari, mentre in Parlamento risponde il ministro che, nel caso, può delegare il sottosegretario a farlo. Questa è la democrazia. Invece, negli ultimi giorni i principali organi di stampa stanno riportando la notizia che sarebbe in corso una valutazione collettiva dell'operato degli esponenti del M5s membri dell'esecutivo, chiamata la 'graticola'. I sottosegretari in primis e a seguire i ministri pentastellati saranno sottoposti al giudizio dai componenti della propria Commissione di riferimento. Se tutto ciò fosse confermato - ha aggiunto - emergerebbe una concezione proprietaria da parte del M5s dei membri del governo, ma soprattutto una pericolosa deriva di tipo 'giacobino' che privilegia il pubblico ludibrio e la gogna".(Com)