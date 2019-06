Maltempo: Micillo, solidarietà a cittadini lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo in una nota esprime vicinanza ai “cittadini lombardi per l'emergenza che sta colpendo in queste ore la regione, causando smottamenti, allagamenti e, soprattutto, l'evacuazione di un migliaio di persone". “È forte - assicura - l'attenzione del governo sul tema della protezione del territorio e della difesa del suolo. Con il Proteggi Italia abbiamo cercato di andare incontro alle Regioni prevedendo misure di emergenza e prevenzione, tra cui il piano emergenza dissesto, che comprende interventi per la messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, con il ripristino delle strutture danneggiate. Per il 2019 abbiamo messo a disposizione 3 miliardi di euro da destinare agli interventi immediatamente cantierabili". (segue) (Com)