Maltempo: Micillo, solidarietà a cittadini lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Micillo - ricorda la nota - lo scorso aprile aveva incontrato l'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni, proprio per parlare del tema degli interventi di mitigazione ai fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio regionale. Per la Regione Lombardia il Ministero dell'Ambiente ha stanziato 80 milioni di euro, di cui 30 per l'anno in corso, 50 nei successivi 2020 e 2021. “Il Ministero dell'Ambiente è in contatto con la Regione per verificare se sono presenti richieste di finanziamento per progetti di riqualificazione del territorio su sistema ReNDiS e poter così intervenire nel più breve tempo possibile. Entro domani mattina avremo una risposta" ha concluso Micillo. (Com)