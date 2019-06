Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- COMUNE- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza stampa sul nuovo itinerario dal Foro Romano ai Fori Imperiali Curia Iulia, largo della Salara Vecchia 5 (ore 11.30)- Seduta dell'Assemblea capitolina.Campidoglio (ore 14-18)REGIONE– Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle novità della “Lazio youth card”, l’app dedicata ai giovani tra i 14 e i 30 anni per accedere a convenzioni in tutta Europa. Partecipano all’evento gli assessori al Turismo e alle Pari Opportunità, Lorenza Bonaccorsi, e Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri.We Gil, largo Ascianghi 5 (ore 12)- L’assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Claudio Di Berardino, interviene alla presentazione del XIV rapporto dell’Osservatorio romano sulle migrazioni.Auditorium Via Rieti, via Rieti 13 (ore 16) (segue) (Rer)