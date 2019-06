Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Convegno "Ei fu. Siccome Immobile - Il settore immobiliare come lo conosciamo sarà solo un ricordo!". Partecipano tra gli altri, il presidente nazionale di Fimaa (Federazione italiana agenti immobiliari) Santino Taverna, il Commissario di Confcommercio Roma, Luca Tascio, il presidente di Fimaa Roma, Maurizio Pezzetta. L’incontro sarà l’occasione per presentare gli ultimi dati sul mercato immobiliare della Capitale e raffrontarlo con quello delle altre città italiane.Tempio di Adriano, piazza di Pietra (ore 9)- Manifestazione dei lavoratori Usb del pubblico impiego.Aran, via del Corso 476 (ore 10)- Presentazione del progetto di rigenerazione temporanea dell'ex cartiera Salaria. Presenti tra gli altri il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo.Via Salaria 971 (ore 10)- Presentazione della Notte Bianca di Fiumicino prevista per il 22 giugno prossimo. Saranno presenti il sindaco Esterino Montino, l’assessore allo SportPaolo Calicchio, il capo di Gabinetto Roberto Saoncella.Comune di Fiumicino (ore 11) (segue) (Rer)