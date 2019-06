Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- VARIEPresentazione del nuovo itinerario dal Foro romano ai Fori imperiali. Partecipano il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, la sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, e la direttrice del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo.Cura Iulia, largo della Salara Vecchia 5 (ore 11.30)- Presentazione del progetto "Abc-Alfabeti per l'educazione sentimentale", finalizzato a fornire gli strumenti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie per contrastare e prevenire la violenza di genere e il bullisimo. L’iniziativa è parte di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, coordinato da End Fgm European Network, e vede il coinvolgimento anche di scuole di Germania, Portogallo e Spagna. In Italia sarà realizzata nel I e III Municipio di Roma, dove coinvolgerà 11 classi tra scuola primaria e secondaria di primo grado, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Presenti tra gli altri i presidenti dei municipi I e III di Roma, Sabrina Alfonsi e Giovanni Caudo.Teatro della scuola Toscanini, via Flavio Andò 15 (ore 12)- La Fondazione Alberto Sordi presenta il documento "Alleanza per le persone anziane", volto a promuovere modelli innovativi di inclusione e cura delle persone anziane. Presente fra gli altri Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A seguire si terrà la cerimonia di consegna del Premio Alberto Sordi della Solidarietà 2019.Salone delle Fontane, via Ciro il Grande 10/12 (ore 16.30) (Rer)