Medio Oriente: premier giapponese Abe invita l’Iran a svolgere un “ruolo costruttivo” nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro giapponese Shinzo Abe, in visita oggi a Teheran, la prima di un capo del governo nipponico dal 1978, ha invitato l'Iran a svolgere un ruolo costruttivo in Medio Oriente. "È essenziale che l'Iran svolga un ruolo costruttivo nel creare stabilità e una pace solida in Medio Oriente", ha detto Abe in una conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente iraniano, Hassan Rohani. Da parte sua, il leader iraniano ha detto che “se ci sono tensioni" in Medio Oriente "è colpa della guerra economica degli Stati Uniti contro l'Iran”. Quando Washingon cambierà politica, “vedremo un cambiamento molto positivo nella regione e nel mondo”, ha detto ancora Rohani. "Non inizieremo mai una guerra, nemmeno contro gli Stati Uniti, ma la nostra risposta sarà terribile se verremo attaccati", ha avvertito Rohani. Il Giappone ha interrotto l'importazione di greggio iraniano a maggio, per conformarsi alle sanzioni statunitensi contro l'Iran. Ciononostante, Rohani ha dichiarato che è "nell'interesse del Giappone continuare a comprare petrolio dall'Iran", come "garanzia" delle relazioni tra i due paesi. Il presidente iraniano ha anche evidenziato una convergenza di opinioni sul dossier della armi nucleari. "I nostri due paesi sono contrari", ha affermato Rohani. Abe, da parte sua, ha espresso “profondo rispetto” per il fatto che il leader supremo iraniano, l’ayatollah Khamenei, abbia emanato una fatwa (decreto religioso) secondo cui “le armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sono contrarie” all'Islam.(Irt)