Whirlpool: Di Maio, impegno azienda è presupposto per ricominciare dialogo

- Secondo quanto si apprende da fonti Mise, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha commentato l'impegno della Whirlpool di non voler chiudere e nemmeno disimpegnarsi dal sito di Napoli, come "il presupposto per ricominciare il dialogo. Da lunedì do per scontato soluzioni che ripartono dai pilastri di prima". Secondo le stesse fonti, durante il tavolo di oggi, Di Maio aveva sottolineato, infatti: "No alla chiusura del sito di Napoli, no al disimpegno di Whirlpool. Oltre al mantenimento dei livelli occupazionali. Questi sono i pilastri con cui ricominciare il dialogo". (Rin)